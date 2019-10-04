Kasımpaşa'da hazırlıklar tamam

Kasımpaşa, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 5 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 15.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 14.00’da başladı.



Oyuncular antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladılar, pas çalışmalarıyla devam ettiler. 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam ettiler. Antrenman yapılan taktik çalışmalarıyla sona erdi. Kaleciler Ramazan Köse, Fatih Öztürk, Enes Sarı ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Tolga Özgen ile ayrı olarak çalıştılar. Daha sonra yapılan çalışmalarda değişimli olarak kaleye geçtiler.



Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.