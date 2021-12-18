Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz."