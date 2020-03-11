Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı aktarıldı. Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.