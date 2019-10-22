Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Spor Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma ile başladığı bildirildi. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pozisyon çalışmaları ile sona erdi.

Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.