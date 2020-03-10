Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas ve pozisyon çalışmaları üzerinde durulduğu belirtildi.

Lacivert-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.