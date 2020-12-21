Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncularımızdan Gerard Bi Goua Gohou kadro dışı bırakılmıştır."

Fildişi Sahilli futbolcu bu sezon Kasımpaşa formasını sadece ligin ilk haftasında oynanan Kayserispor maçında giydi.