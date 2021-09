Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Kasımpaşa Kulübü CEO'su İbrahim Yıldız, Tunalar Şirketler Topluluğu Başkan Yardımcısı Mehmet Can Tuna, lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Cihat Arslan ile futbolcular Loret Sadiku, Nicolai Jörgensen, Umut Bozok ve Yusuf Erdoğan katıldı.

İbrahim Yıldız, yaptığı açıklamada, sponsorluğun kulüpler için çok önemli olduğunu belirterek, "Sporun yalnızca maç ve yayın gelirleriyle sürmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde ve büyük kulüplerinde sponsorların ne kadar önemli ve etkili olduğunu hepimiz takip ediyoruz. Türkiye'de sponsorların çoğalması çok önemli. Rent Go firması ile yapılan anlaşma bizim için değerli. Mehmet Can Tuna'ya ve Rent Go şirketine kulübümüze gösterdikleri önem ve katkıdan dolayı teşekkür ederim. Bu sponsorluk kulübümüze katkı sağlayacaktır. İnşallah bu sezon Rent Go bize hayırlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Futbolda ve diğer branşlarda yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla kulüplere destek olduklarını aktaran Mehmet Can Tuna ise, "Sponsorluklarla kulüplere destek olma konusu son yıllarda ülkemizde gelişti. Gelişmeye de devam ediyor. Anlaşma her 2 tarafa da hayırlı olsun. Bu fırsatı verdikleri için Kasımpaşa Kulübü'ne çok teşekkür ederiz. 100 yıllık çınara renk katmaya çalıştık. İnşallah uğur getirir." değerlendirmesinde bulundu.