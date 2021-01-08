Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, pozisyon çalışmalarının ardından yapılan taktik hazırlıklarla tamamlandığı aktarıldı.

Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.