Kasımpaşa'da 100. yıl coşkusu

1921 yılında Kasımpaşa'da kurulan Kasımpaşa Spor'un 100. yılı, Beyoğlu'nda muhteşem bir programla kutlanacak.

Türkiye'nin sayılı spor kulüpleri arasında yer alan ve futboldan güreşe birçok branşta faaliyetlerini sürdüren Beyoğlu'nun güzide kulübünün kutlamaları Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Bu akşam saat 19.21'de başlayacak kutlamalarda; sahne gösterisi, Zehra Konseri ve Kasımpaşa 100 Yıl. U12 Futbol Turnuvası Ödül Töreni'nin yanı sıra 100. yıl pastası kesilecek.

Kutlamalara Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa Spor Kulübü yöneticileri, kulübün oyuncuları ve ilçe sakinleri katılacak.