Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden idmanın, yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı. Göztepe müsabakasında forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.