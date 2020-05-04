Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sosyal mesafe kurallarının sıkıca uygulandığı ve hijyenle ilgili tüm uyarıların dikkate alındığı belirtildi.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan idmanın ısınma hareketleriyle başladığı aktarıldı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenmanın, pas organizasyonlarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.