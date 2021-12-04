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Son dakika: Kasımpaşa Beşiktaş yazar yorumları: İstifa için...

Kasımpaşa - Beşiktaş maçının yazar yorumları

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak kötü gidişata 'dur' diyemedi. Siyah-beyazlı ekip ligde son 5 haftada (4 mağlubiyet, 1 beraberlik) 14 puan kaybetti. Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Kasımpaşa - Beşiktaş maçını yorumladı

04.12.2021 - 10:16 | Güncelleme: FUTBOL

  • RIDVAN DİLMEN: Adil bir sonuç, bence maçın hakkı beraberlikti, ilk yarı heyecanı daha yüksekti. İki takım da pozisyonu gereği mutlu olmayacağı bir sonuç aldı. Beşiktaş her geçen gün zirve yarışından kopuyor. Son 7 deplasmanda sadece 1 galibiyet aldı, Beşiktaş gibi büyük bir kulüp için hiç beklenmedik bir başarısızlık. Bu kadar kötü gitme ihtimalini tahmin etmiyordum. Büyük kulüplerin oyuncuları eğer şampiyonluk yarışlarında, ligin ilk 10-15. haftasında çok geriye düşerlerse, artık bir kazanır iki kaybedersiniz. Geçen yılki puanın çok gerisinde kapatırsınız sezonu.

  • Beşiktaş çok demorize olmuş durumda camiası, başkanı ve yöneticisi olarak, teknik direktörü istifa etmiş kabul edilmemiş, bu gelişmeleri izleyen bir oyuncu grubu var ve sadece dışarda değil, sahada da izliyorlar. Oyuncular, 'Maç oynanıyor, biz de  oynuyoruz' diye sahaya çıkıyorlar. Herhangi bir reaksiyon yok, taraftar bunu haketmiyor.

  • Bir teknik direktör oyuncuya 'Kötü oynayın' demeyeceğine göre, tabii ki oyuncularda sorumluluk almalı. Ama teknik direktör de sorumluluk almalı! Ne zaman yapmalı bunu? Lige başladığında B, C ve D planlarını hazırlayarak... Teknik direktörün istifa niyeti, başkana 'Bir şey veremeyeceğimi anladım' demesidir. Neden? Çünkü hoca bu tabloyu görüyor, birlikte yaşıyor oyuncularla, 'Taktiği ve antrenman metodunu değiştirdim, hiçbir şey olmadı' diyor.

  • Sergen hoca, takım ile devam kararı aldı ama bir kere oyuncuların buna inanması lazım. Burada kararlar çok önemli. Devam etme kararı gerçekse, Sergen Yalçın'ın bir şeyler yapması gerekiyor. Tabii Beşiktaş ile ilgili iyi şeyler söylemek istesem de, bu oyun ve sonuç benim için sürpriz olmadı. 

  • Herkesin kıskandığı geçen seneyi iki kupa ile kapatan Beşiktaş; nasıl oldu da bu duruma geldi merak ediyorum. Oyuncuların ve Sergen hocanın sezon başında konsantrasyonu hiç iyi değildi. Şampiyonlar Ligi'nden gelen sonuçlarında hem teknik direktör hem de oyuncuları sıkıntıya uğrattı.

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