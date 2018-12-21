Kasımpaşa ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında karışılacakları maç ile birlikte lig tarihinde 31. kez karşılaşmış olacaklar. Beşiktaş, Kasımpaşa ile yaptığı son 6 maçın 2'sinde galip gelebildi. Bunun yanı sıra Kasımpaşa, evindeki son 3 maçta Beşiktaş'a mağlup olmadı. Peki, Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Kasımpaşa ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın saat 19.00 Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından ekranlara gelecek. Maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

İki takım arasında geride kalan 30 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ın 64 golüne, Kasımpaşa 27 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maç 2-2 tamamlandı. Vodafone Park'taki müsabakayı ise ev sahibi Beşiktaş 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ SON YILLARDA KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 6 maçın 4'ünde puan kaybetti.

Ligdeki son 6 karşılaşmada taraflar ikişer galibiyet aldı, iki maç da berabere sonuçlandı.

KASIMPAŞA, EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAYBETMEDİ

Sezonun flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Süper Lig'de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 3 maçta mağlup olmadı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 3 maçta ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017'de aynı sonuçla 2-1 galip geldi, geçen sezonki müsabaka 2-2 tamamlandı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

KASIMPAŞA'NIN KONUĞU BEŞİKTAŞ

Süper Lig'de yaptığı karşılaşmaların 8'ini kazanan Kasımpaşa, 2 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Ligdeki son 2 maçını kaybeden lacivert-beyazlılar, 26 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise ligin geride kalan 16 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kasımpaşa ile aynı puana sahip siyah-beyazlı ekip, averajla 3. sırada bulunuyor.

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında geçen sezon ilk yarıda Kasımpaşa'nın sahasında yapılan karşılaşma 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıdaki maçtan ise Beşiktaş 2-1 galip ayrılmıştı.