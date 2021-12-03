Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı Kasımpaşa Beşiktaş maçı maçıyla başlıor. Haftayı üç puanla geçmek isteyen iki ekibin mücadelesi saat 20:00'de başlayacak...

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 2021-2022 sezonu 15. hafta mücadelesine sahne olacak Kasımpaşa Beşiktaş maçı 20:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Rosier, Necip, Vida, Umut Meraş; Atiba, Salih Uçan, Alex Texeira, Larin, Ghezzal, Batshuayi.