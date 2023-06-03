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Kasımpaşa-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş kazanıp hem galibiyet serisini sürdürmek hem de ikincilik iddiasını son haftaya taşımak istiyor. Ligde kalmayı garantileyen Kasımpaşa ise güçlü rakibini devirerek sükse yapmayı hedefliyor. Kasımpaşa Beşiktaş maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 03.06.2023 - 17:57 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanlada? Kasımpaşa-Beşiktaş CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlıyor.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

KASIMPAŞA: Erdem, Donk, Djilobodji, Hadergjonaj, Yasin, Malsa, Aytaç, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Fall
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 43 puanla 10. sırada girdi.

COLLEY CEZALI, ONUR SAKAT

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Colley sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında yok. Onur Bulut da sakatlığı sebebiyle karşılaşmada yer almıyor. Kasımpaşa'da ise kadro dışı bırakılan Mickael Tirpan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest, Ali Gholizadeh ve Mustafa Eskihellaç, karşılaşmada forma giymiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

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