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Kasımpaşa - Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa - Başakşehir maçının canlı anlatımı HT SPOR'DA... Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadeleyle ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 21.01.2023 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa - Başakşehir maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

16' Yasin Özcan | 48' Aleksic

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Turgut Doman
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

KASIMPAŞA: Erdem, Sadık, Tirpan, Donk, Ben Ouanes, Eysseric, Hajradinovic, Celina, Yasin, Fall, Bahoken

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lucas, Mahmut, Serdar, Aleksic, Berkay, Deniz, Keny

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Dört maçlık yenilmezlik serisi Trabzonspor mağlubiyetiyle son bulan turuncu-lacivertli ekip, 18 maçta, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 34 puan elde etti. Başakşehir haftaya 3. sırada giriyor.

Son 10 maçında tek galibiyet alabilen Kasımpaşa ise 19 puanla aynı puana sahip Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nün averajla gerisinde 14. sırada bulunuyor.

18. RANDEVU

Kasımpaşa ile Başakşehir, Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya geliyor. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler, 10 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar da 4 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda turuncu-lacivertlilerin 32 golüne, Kasımpaşa 21 golle karşılık verdi.

OKAKA VE NDAYISHIMIYE CEZALI

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalıları Stefano Okaka ve Youssouf Ndayishimiye bu mücadelede forma giymiyor. Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aleksic, bu karşılaşmada da sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

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