Kasımpaşa ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

SAAT: 16.00

HAKEM: Alper Ulusoy

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

YAYIN: beIN SPORTS 2

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Donk, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Mabil, Fall, Muleka

YEDEKLER: Harun, Erdem, Harun Akaydın, Feyzi, Travnik, Tunay, Ahmet, Umut

TEKNİK DİERKTÖR: Sami Uğurlu

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lucas Lima, Tolga, Mahmut, Berkay, Deniz, Trezeguet, Gulbrandsen

TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

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Süper Lig'de son dönemdeki başarılı performansıyla dikkati çeken Kasımpaşa, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla 34. haftayı 11. sırada bitirdi.

Ligde oynadığı maçların 17'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 11'ini kaybeden Medipol Başakşehir ise 34. haftayı 57 puanla 4. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Medipol Başakşehir​​​​​​​, 2-1 kazanmıştı.