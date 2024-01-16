Kasımpaşa - Bandırmaspor maçı CANLI YAYIN
Kasımpaşa - Bandırmaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa evinde 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u ağırlıyor
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM: Davut Dakul Çelik
SAAT: 15.00
YAYIN: A Spor
Kasımpaşa: Ali Emre, Taylan, Yasin, Winck, Mortadha, Selim, Aytaç, Hajradinovic, Emirhan, Gomis, Da Costa
Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Batuhan Y., Mert, Batuhan A., Mehmet, Foor, Doğan Can, Soukou, Metehan, Mustafa
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'u konuk ediyor.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.
Kupaya 3. eleme turundan katılan Kasımpaşa bu turda Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0, 4. eleme turunda da Kırşehir Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırdı.
Bandırmaspor ise 3. eleme turunda Armoni Alanya Kestelspor'u 3-1, bir sonraki turda da Somaspor'u aynı skorla yenerek 5. eleme turuna yükseldi.