Kasımpaşa, Macaristan ligi ekiplerinden MOL Fehervar'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulübün sportif direktörü Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde, 25 yaşındaki forvet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

ARMIN HODZIC

Doğum tarihi: 17 Kasım 1994

Doğum yeri: Sarajevo / Bosna-Hersek

Boy: 1,82 m

Uyruk: Bosna-Hersek

Mevki: Forvet - Santrfor

Ayak: Çift ayaklı

Güncel piyasa değeri: 4 milyon Euro

Oynadığı takımlar: Liverpool U23, Zeljeznicar, Dinamo Zagreb, Fehervar

OYNADIĞI KULÜPLER'DEKİ PERFORMANSI

Dinamo Zagreb: 111 maç 51 gol 7 asist

Fehervar FC: 83 maç 22 gol 10 asist

Zeljeznicar: 56 maç 19 gol 2 asist