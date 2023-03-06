Fraport TAV Antalyaspor ise 22 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 25 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da üçer sarı kartları bulunan Eysseric, Tirpan, Hajradinovic, Koita ve Bahoken, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa 25. haftadaki Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düşecek.