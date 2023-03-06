Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Kasımpaşa

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa - Antalyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor’u konuk ediyor. Kasımpaşa'nın ligde 22 puanı bulunurken, Antalyaspor ise 25 puanda bulunuyor

Giriş: 06.03.2023 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN
AA / HABERTURK.COM

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u ağırlıyor.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sport 1

Kasımpaşa: Erdem, Mortadha, Donk, Djilobodji, Fabiano, Tirpan, Malsa, Eysseric, Mounir, Fall, Koita

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Fernando, Erdal, Larsson, Ghacha, Mehmedi, Bertuğ

Ligdeki 22 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 22 puan toplayan Kasımpaşa, 16. sırada bulunuyor.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLATIN

Lacivert-beyazlılar, ligde oynadıkları son mücadelede Hatayspor'a deplasmanda 1-0 kaybetmişti.

Fraport TAV Antalyaspor ise 22 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 25 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlılar erteleme maçında geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Ev sahibi ekipte, devre arasında Gaziantep FK'den transfer edilen kaleci Günay Güvenç'in sarı kart cezası bulunuyor.

Kasımpaşa'da üçer sarı kartları bulunan Eysseric, Tirpan, Hajradinovic, Koita ve Bahoken, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa 25. haftadaki Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, rakibine 2-0 üstünlük sağlamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Dur" ihtarına uymayan araçtan 22 kilo esrar çıktı
ÖSYM'den açıklama: MSÜ ne zaman, ertelendi mi?
ÖSYM'den açıklama: MSÜ ne zaman, ertelendi mi?
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
Kocaeli'de sahte deterjan operasyonu
Kocaeli'de sahte deterjan operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.