Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor'u ağırlıyor.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 13:30

HAKEM: Serkan Tokat

YAYIN: BeIN Sports 2

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Koita, Hodzic.

ANTALYASPOR: Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Kudriashov, Nuri, Sam, Podolski, Fredy, Bünyamin, Orgill

Kasımpaşa, haftaya 11 puanla girerken; konuk Antalyaspor 8 puanla girdi. Paşa, son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Antalyaspor ise son 4 haftada 3 mağlubiyet aldı.