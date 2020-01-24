Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa iki transfere daha imza attı. Lacivert-beyazlılar, öğle saatlerinde Altınordu'nun 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Altınordu FK'nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON 7 GOLÜ VAR

2018-2019 sezonun başında Litvanya ekibi Atlantas'tan Altınordu'ya gelen Anıl Koç, bu sezon TFF 1. Lig'de 15 maçta 5 gol 1 asistlik katkı yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 2 gol kaydetti.

SOL BEKE HADDADI

Paşa öğleden sonra ise bir transfer daha açıkladı. Lacivert-beyazlılar, 27 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi'yi 1.5 yıllığına kiraladığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Oussama Haddadi, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

18 MAÇA ÇIKTI

Haddadi, bu sezon Suudi Arabistan'da lig ve kupa dahil 18 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.