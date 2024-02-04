Kasımpaşa - Alanyaspor maçı CANLI YAYIN
Kasımpaşa - Alanyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Ligde Kasımpaşa'nın 32, Corendon Alanyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM: Oğuzhan Çakır
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS 2
Kasımpaşa: Ali Emre, Porozo, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Oğulcan, Da Costa
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Furkan, Balkovec, Fer, Richard, Novais, Augusto, Oğuz, Efecan
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımopaşa ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
İki takım da son dönemde yükselen formlarıyla dikkat çekiyor. Ev sahibi Kasımpaşa ligde çıktığı son üç maçın ikisini kazandı. Sami Uğurlu'nun öğrencileri son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Konuk takım Corendon Alanyaspor da Aralık ayından bu yana oynadığı 10 lig maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fatih Tekke'nin öğrencileri bu süre zarfInda tek mağlubiyetini Rams Başakşehir'e karşı aldı.
İki takım arasında oynanan son maçlarda Kasımpaşa'nın üstünlüğü dikkat çekiyor. Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'a karşı oynadığı son yedi lig maçının dördünü kazandı. İki karşılaşma berabere biterken, Alanya temsilcisi tek galibiyetini 23 Eylül 2021'de 2-0'lik skorla aldı. Bu sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa'da Aytaç Kara ve Haris Hajradinovic gösterdikleri performansla göz dolduruyor. Bu sezon ligdeki 11. golünü Trabzonspor filelerine gönderen Aytaç Kara, ligin en golcü Türk futbolcusu konumunda. 2 gol, 9 asist yapan Haris Hajradinovic ise ligde 11 golde pay sahibi oldu. Corendon Alanyaspor'da Jovo Novais, 5 golle takımın en golcü ismi. Oğuz Aydın da 3 gol, 5 asistle Akdeniz ekibinin önemli kozları arasında yer alıyor.