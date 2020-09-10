Kasımpaşa, Ahmet Oğuz'u transfer etti

Kasımpaşa Kulübü, son olarak Gençlerbirliği forması giyen bek oyuncusu Ahmet Oğuz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'mizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.

6. TRANSFER OLDU

Kasımpaşa geçtiğimiz günlerde 5 transfer açıklamıştı. Lacivert-beyazlılar; Kevin Varga, Yasin Dülger, Feyzi Yıldırım, Julian Jeanvier ve Alan Lima Carius'u renklerine bağlamıştı.