STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

SAAT: 17.00

YAYIN: beIN Sports 1

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KASIMPAŞA: Ertuğrul, Mortadha, Sadık, Bruma, Hadergjonaj, Tırpan, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Celina, Bahoken

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Rodrigues, Rakitsky, Samet, Svensson, Stambouli, Ndiaye, Onyekuru, Akintola, Belhanda, Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo Montella

Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede dörder galibiyet ve yenilgiyle, bir beraberlik yaşayan Kasımpaşa, haftaya 13 puanla 9. sırada girdi.

Ligin zirvesinde bulunan Adana Demirspor ise 6 maçtır yenilmiyor. Yaptığı karşılaşmaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlup ayrılan Adana temsilcisi, hanesine 18 puan yazdırdı.