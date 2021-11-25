Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde oynadığı son 2 maçı da kaybeden Kasımpaşa, Adana deplasmanında çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgisi bulunan Kasımpaşa 9 puanla puan cetvelinin 19. basamağında yer alıyor.

Son 2 müsabakayı da kazanan Adana Demirspor ise topladığı 19 puanla ligde 10. sırada bulunuyor.