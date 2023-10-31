Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediyespor maçı CANLI YAYIN

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

HAKEM: Yasin Avcı

SAAT: 13.00

YAYIN: A Spor

Kasımpaşa: Ali Emre, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Saddiki, Hasan, Selim, Mortadha, Erdem, Fall

68 Aksaray Belediyespor: Ogün, Hakan, Bedirhan, Emrah, Alpay, Efe Niyazi, Erol, Berkay, Serkan, Erşan, Cihan

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Kasımpaşa ile Motolux 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de son haftaların formda ekibi Kasımpaşa, kazanmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, 10. haftada ağırladığı İstanbulspor'u Fall, Aytaç Kara ve Ngoy'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Kasımpaşa, Süper Lig'de puanını 18'e çıkardı.

TFF 2. Lig'de bulunan 68 Aksaray Belediyespor ise ligde çıktığı 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Aksaray Beledeyispor ligde 5 nmağlubiyet ve 4 beraberliği bulunuyor.