2022 FIFA Dünya Kupası için verilen arada takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarına Kemerburgaz Turgay Ciner Tesisleri'nde devam eden Kasımpaşa ise bugün İstanbulspor ile bir hazırlık maçı oynadı.

Takımının başında ilk maçına çıkan Selçuk İnan ise Kasımpaşa ile ilk galibiyetini almış oldu.

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında Stephane Bahoken, Aytaç Kara ve Mamadou Fall’ın attığı gollerle Kasımpaşa maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına 15 puanla 13.sırada giren Kasımpaşa, aradan sonraki ilk maçında kendi evinde Sivasspor ile karşılaşacak.