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Kasımpaşa:3 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU

Kasımpaşa, 2022 Dünya Kupası için verilen arada İstanbulspor ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1'lik galibiyetiyle tamamlandı

Giriş: 06.12.2022 - 20:23 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa:3 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

2022 FIFA Dünya Kupası için verilen arada takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarına Kemerburgaz Turgay Ciner Tesisleri'nde devam eden Kasımpaşa ise bugün İstanbulspor ile bir hazırlık maçı oynadı.

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında Stephane Bahoken, Aytaç Kara ve Mamadou Fall’ın attığı gollerle Kasımpaşa maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Takımının başında ilk maçına çıkan Selçuk İnan ise Kasımpaşa ile ilk galibiyetini almış oldu.

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına 15 puanla 13.sırada giren Kasımpaşa, aradan sonraki ilk maçında kendi evinde Sivasspor ile karşılaşacak.

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