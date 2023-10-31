Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Galatasaray
        GS
        28
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        20
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        13
        MKE Ankaragücü
        MKE
        12
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Kasımpaşa: 3 - 68 Aksaray Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa: 3 - 68 Aksaray Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Kasımpaşa, 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Paşa'da goller 20. dakikada Yasin, 29. dakikada Winck(penaltı) ve 45+1. dakikada Selim'den geldi. Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, kupada bir üst tura yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 12:13 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa rahat turladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Kasımpaşa ile Motolux 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya geldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 3-0 kazandı. Paşa'da goller 20. dakikada Yasin, 29. dakikada Winck(penaltı) ve 45+1. dakikada Selim'den geldi.

        Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        20. dakikada sol taraftan Selim Dilli’nin kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde Yasin Özcan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

        28. dakikada sağ taraftan Winck’in yaptığı ortada ceza sahası içinde Yasin Özcan’ın kafa vuruşuna savunmada Erşan Yaşa’nın elle müdahalesi sonucu hakem İlker Yasin Özcan penaltı noktasını gösterdi.

        29. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Winck, meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi. 2-0

        45+2. dakikada Ben Ouanes’in pasında topla buluşan Selim Dilli, ceza sahası dışı sağ tarafından yakın köşeye yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 3-0

        48. dakikada ceza yayı üzeri sol tarafından Selim Dilli’nin sert şutunda top yakın direğe de çarpıp auta çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Habertürk Anasayfa