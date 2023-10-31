Kasımpaşa: 3 - 68 Aksaray Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Kasımpaşa, 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Paşa'da goller 20. dakikada Yasin, 29. dakikada Winck(penaltı) ve 45+1. dakikada Selim'den geldi. Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, kupada bir üst tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Kasımpaşa ile Motolux 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 3-0 kazandı. Paşa'da goller 20. dakikada Yasin, 29. dakikada Winck(penaltı) ve 45+1. dakikada Selim'den geldi.
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada sol taraftan Selim Dilli’nin kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde Yasin Özcan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
28. dakikada sağ taraftan Winck’in yaptığı ortada ceza sahası içinde Yasin Özcan’ın kafa vuruşuna savunmada Erşan Yaşa’nın elle müdahalesi sonucu hakem İlker Yasin Özcan penaltı noktasını gösterdi.
29. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Winck, meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi. 2-0
45+2. dakikada Ben Ouanes’in pasında topla buluşan Selim Dilli, ceza sahası dışı sağ tarafından yakın köşeye yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 3-0
48. dakikada ceza yayı üzeri sol tarafından Selim Dilli’nin sert şutunda top yakın direğe de çarpıp auta çıktı.