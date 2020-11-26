Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan 24Erzincanspor'u konuk edecek. Saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Hakan Ceylan yönetecek. Maç, A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

(56' Tırpan, 61' Tırpan)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 15.00

YAYIN: A Spor

HAKEM: Hakan Ceylan

KASIMPAŞA: Erdem, Ahmet Oğuz, Tırpan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Varga, Alan, Yasin, Koomson

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

24ERZİNCANSPOR: Murat, Abdulcebrail, Hakan, Batuhan Yılmaz, Oğuz, Uğur, Ahmet Kaan, Batuhan Salman, Umut, Emre, Ethem

TEKNİK DİREKTÖR: Özcan Kızıltan

Süper Lig'de bu sezon 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 12 puan toplayan Kasımpaşa, kupadaki ilk maçına çıkıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzincanspor ise 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 20 puanla 3. sırada bulunuyor.

24Erzincanspor, kupanın 3. turunda 1. Lig ekibi Menemenspor'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 9-8'lik skorla elemişti.