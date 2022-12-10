16. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in savunma arkasına attığı pasa Kasımpaşa'dan Petretta müdahale etmeye çalıştı, ondan sekerek önünde kalan topa düzgün bir vuruş yapan Umut Dilan Bozo,k takımını öne geçirdi: 1-0

Karşılaşma öncesinde, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, bir dönem Trabzonspor forması giyen Miodrag Jesic için saygı duruşunda bulunuldu.