Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada İstanbulspor, 32. dakikada Papa Diouf'un golüyle 1-0 öne geçerken, lacivert-beyazlıların golü 74. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

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