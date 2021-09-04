Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren lacivert-beyazlı ekip, Kemerburgaz Tesisleri'nde Tuzlaspor'u konuk etti.

Müsabakayı mavi-beyazlı takım Marcus Pedersen (2) ve Onat Kutay Kurt'un golleriyle 3-0 kazandı.