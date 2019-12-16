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Merkezi Yönetim bütçesi kasım ayında 7.8 milyar lira fazla verdi. Bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 83,3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 1.6 artışla 75.5 milyar lira oldu.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGE TABLOSU (Aylık/bin TL) 2018 Kasım 2019 Kasım Harcamalar 74.291.829 75.512.748 1-Faiz Hariç Harcama 67.056.362 68.049.848 Personel Giderleri 18.239.160 22.183.289 Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 3.252.552 3.558.454 Mal ve Hizmet Alımları 8.188.613 7.293.189 Cari Transferler 25.605.502 25.607.832 Sermaye Giderleri 7.669.028 6.212.806 Sermaye Transferleri 1.685.621 1.115.742 Borç Verme 2.415.886 2.078.536 2-Faiz Harcamaları 7.235.467 7.462.900 Gelirler 81.857.979 83.288.962 1-Genel Bütçe Gelirleri 78.736.828 80.810.612 Vergi Gelirleri 67.930.091 73.363.289 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.042.108 1.094.886 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 363.367 463.004 Faizler, Paylar ve Cezalar 9.138.045 5.523.224 Sermaye Gelirleri 257.187 266.327 Alacaklardan Tahsilat 6.030 99.882 2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 2.760.100 1.943.779 3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 361.051 534.571 Bütçe Dengesi 7.566.150 7.776.214 Faiz Dışı Denge 14.801.617 15.239.114

GİDERLER YÜZDE 20 ARTTI

Kasım ayında verilen fazlaya rağmen 11 aylık bütçe açığı 92.9 milyar lira oldu. Bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70.3 yükseldi. Ocak-kasım döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2 yükselerek 802.5 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 20.1 artarak 895.4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.