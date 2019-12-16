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Kasımdaki fazlaya rağmen 11 aylık bütçe açığı 92.9 milyar TL

Merkezi Yönetim bütçesi kasım ayında 7.8 milyar lira fazla verdi. 11 aylık bütçe açığı son verilen fazlaya rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 92.9 milyar liraya ulaştı

16.12.2019 - 11:14 | Güncelleme:
bütçe açığı
HABERTURK.COM / AA

Merkezi Yönetim bütçesi kasım ayında 7.8 milyar lira fazla verdi. Bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 83,3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 1.6 artışla 75.5 milyar lira oldu.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE  DENGE TABLOSU (Aylık/bin TL)
 2018 Kasım2019 Kasım
Harcamalar74.291.82975.512.748
1-Faiz Hariç Harcama67.056.36268.049.848
    Personel Giderleri18.239.16022.183.289
    Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 3.252.5523.558.454
    Mal ve Hizmet Alımları8.188.6137.293.189
    Cari Transferler25.605.50225.607.832
    Sermaye Giderleri7.669.0286.212.806
    Sermaye Transferleri1.685.6211.115.742
    Borç Verme2.415.8862.078.536
2-Faiz Harcamaları7.235.4677.462.900
Gelirler81.857.97983.288.962
1-Genel Bütçe Gelirleri78.736.82880.810.612
 Vergi Gelirleri67.930.09173.363.289
 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.042.1081.094.886
 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler363.367463.004
  Faizler, Paylar ve Cezalar9.138.0455.523.224
 Sermaye Gelirleri257.187266.327
 Alacaklardan Tahsilat6.03099.882
2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz  Gelirleri2.760.1001.943.779
3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri361.051534.571
Bütçe Dengesi7.566.1507.776.214
Faiz Dışı Denge14.801.61715.239.114

GİDERLER YÜZDE 20 ARTTI

Kasım ayında verilen fazlaya rağmen 11 aylık bütçe açığı 92.9 milyar lira oldu. Bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70.3 yükseldi. Ocak-kasım döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2 yükselerek 802.5 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 20.1 artarak 895.4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE  DENGE TABLOSU (11 aylık/bin TL)
 2018 Kasım2019 Kasım
Harcamalar745.361.424895.417.711
1-Faiz Hariç Harcama673.481.268799.643.004
    Personel Giderleri186.507.779232.843.262
    Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 31.204.25039.401.670
    Mal ve Hizmet Alımları60.514.09766.976.123
    Cari Transferler293.549.071362.060.571
    Sermaye Giderleri68.476.86863.234.092
    Sermaye Transferleri13.773.27613.345.775
    Borç Verme19.455.92721.781.511
2-Faiz Harcamaları71.880.15695.774.707
Gelirler690.817.591802.479.458
1-Genel Bütçe Gelirleri665.691.026777.588.280
 Vergi Gelirleri575.784.697613.241.941
 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri24.355.57792.074.765
 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler1.824.2699.291.152
  Faizler, Paylar ve Cezalar56.976.09956.491.085
 Sermaye Gelirleri6.347.0955.076.472
 Alacaklardan Tahsilat403.2891.412.865
2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz  Gelirleri20.250.30318.635.588
3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri4.876.2626.255.590
Bütçe Dengesi-54.543.833-92.938.253
Faiz Dışı Denge2.534.706-12.402.660

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