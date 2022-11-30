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Kasımda yoksulluk sınırı 25.000 TL'yi aştı

TÜRK-İŞ'in yayımladığı verilere göre kasımda 4 kişilik bir aile için açlık sınırı aylık 7 bin 785, yoksulluk sınırı ise 25 bin 364 liraya yükseldi

Giriş: 30.11.2022 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımda yoksulluk sınırı 25.000 TL'yi aştı
Yoksulluk sınırı 25.000 TL'yi aştı
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HABERTURK.COM

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Kasım 2022 sonuçları açıklandı.

Buna göre kasımda 4 kişilik bir aile için açlık sınırı aylık 7 bin 785, yoksulluk sınırı ise 25 bin 364 lira oldu. Ekimde söz konusu miktarlar sırasıyla 7 bin 425 lira ve 24 bin 186lira olarak açıklanmıştı.

Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)

Kasım

2021

Aralık

2021

Ekim

2022

Kasım

2022

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması

998,17

1.249,34

2.242,20

2.349,54

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması

767,35

960,83

1.176,93

1.862,43

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

985,05

1.232,46

2.212,20

2.319,54

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

529,63

655,22

1.193,88

1.255,34

Açlık Sınırı 4 Kişilik Aile (Gıda Harcaması)

3.280,20

4.097,85

7.425,23

7.786,85

Yoksulluk Sınırı 4 Kişilik Aile (Toplam Harcama)

10.684,69

13.348,00

24.186,42

25.364,35

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 10 BİNİN ÜZERİNDE

Ekimde bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' aylık 10 bin 170lira oldu. Eylülde söz konusu rakam 9 bin 705 lira seviyesindeydi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 4.87 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 137.88 oldu. Dört kişilik bir ailenin sadece mutfak harcaması için yapması gereken zorunlu harcama tutarı geçen aya göre 361 lira artış gösterdi. Yılbaşına göre bu tutar 3.689 liraya ulaştı.

'ENFLASYON ORANINDA ZAM YOKSULLUĞUN DEVAMI ANLAMINDADIR'

TÜRK-İŞ tarafından son verilerle ilgili yapılan değerlendirmede "İçinde bulunulan geçim şartlarını dikkate almadan, aşınmış ücret gelirlerini resmi enflasyon oranında ve kısmen biraz üzerinde artırmak mevcut yoksulluğun devamı anlamındadır. Öncelikle yapılması gereken, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) tanımladığı “insan onuruna yaraşır” bir ücret geliri seviyesi belirlemektir. Enflasyona karşı korunması ve refah payı eklenmesi gereken gelir düzeyi belirlenen bu tutar kabul edilmelidir" ifadeleri yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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