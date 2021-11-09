Kasımda indirimli alışveriş devam ediyor

HABERTURK.COM

İnternetten alışverişte büyük kasım ayı hareketliliği başladı. Kampanya döneminde başta online satışların etkisiyle alışverişte rekor bir canlanma yaşanıyor.

Müşterilerin uygun fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan yılın bu döneminde KOBİ ve esnaf da satışlarını artırarak işlerini büyütüyor.

2021 SON ÇEYREKTE YENİ REKOR BEKLENTİSİ

2020 yılında internetten kredi kartı ile alışveriş yapılma oranı yüzde 30’lara ulaştı. Bir önceki yıla göre Kasım 2020’de kartla alışveriş yapanlar yüzde 54 artarak 29 milyar TL’yi geçti. 2021 yılının son çeyreğinde e-ticaret sektörü yeni rekorlar bekliyor.

Önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol da 200 binden fazla satıcısıyla Kasım’daki alışveriş festivaline özel indirimlerin olduğu 4 günlük kampanya ile katıldı. Trendyol, bu yıl ilk kez Hızlı Market, Yemek ve ikinci el uygulaması Dolap’a özel hazırladığı Kasım kampanyalarını da müşterileriyle buluşturuyor.

Müşterilerin uygun fiyatlarla alışveriş yapması için kampanya dönemleri büyük önem taşıyor. Trendyol’da, kampanyalara dahil olan indirimli ürünlere müşterilerin hızlıca ulaşması için “fırsat ürünleri etiketi” uygulaması bulunuyor. “Fırsat”, “Büyük Fırsat” ve “Çılgın Fırsat” etiketlerini takip eden müşteriler, istedikleri ürüne indirimli olarak sahip olabiliyor. Müşteriler Trendyol üzerinden seçtikleri ürünleri favorilerine ekleyerek, ürünlerle ilgili beden ve fiyat değişimlerini de yakından takip edebiliyor. Favorilenen ürünler satıcılara rapor olarak sunuluyor. Bu sayede bir ürün ne kadar çok favorilenirse indirime girme olasılığı o kadar artıyor. Müşterilerin kampanya döneminden önce ürünleri favorilerine eklemeleri önem taşıyor.

ANLIK BİLDİRİMLER ÖNEMLİ

Anlık bildirimlerini açmaları da müşteriler için avantajlı alışveriş için fark yaratan bir özellik. Bildirimler aracılığıyla kampanya dönemlerinde 3 saatte bir olan anlık indirimlerden haberdar olup ihtiyaç duydukları ürünlere avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyorlar. Müşteriler, Trendyol satıcılarının mağazalarını takip ederek o mağazaya özel indirim kazanabiliyor. Aynı zamanda hem Trendyol’un hem de satıcıların tanımladığı kuponlar sayesinde de indirimli alışveriş gerçekleştirilebiliyor.

MÜŞTERİ YORUMLARI KRİTİK

Müşterilerinin geri bildirimlerini yakından takip eden Trendyol’da, müşterilerin satın aldıkları ürünler için yorum yapma özelliği ve platformdaki tüm ürünler için ise şikayet butonu özelliği bulunuyor. Ürün puanı ve müşteri yorumları, avantajlı alışveriş için büyük önem taşıyor. Yüksek ürün puanları ve olumlu müşteri yorumları alışverişe yönelik ön bilgi sağlıyor. Müşteriler, satın aldıkları ürünü değerlendirmek amacıyla yorum yaparken, aradığı ürününün farklı satıcılardaki yorumlarını ve fiyatlarını karşılaştırarak, almak istedikleri satıcıya karar verebiliyor. Bununla birlikte akıllı telefonlarından ürünün ekran görüntüsünü alarak ya da ürün sayfasının altına inerek, Şikayet Et Butonu’na tıklayıp görüşlerini paylaşabiliyor. Trendyol müşterileri Chatbot aracılığıyla Trendyol müşteri hizmetlerine 7/24 ulaşabiliyorlar.

TESLİMATTA AVANTAJ SUNUYOR

Evde bulunmayan ya da evde kargo beklemek istemeyen müşterilerin tercihi olan Trendyol Gel-Al noktaları yoğun geçen Kasım ayında müşterilerin kargolarını hızlı teslim almalarını, esnafın da ek gelir kazanmasını sağlıyor. Müşteriler siparişlerini anlaşmalı esnaflardan ve kargo şubelerinden veya kargo otomatlarından 7 gün 24 saat teslim alabiliyor. Bu noktaları kullanan müşteriler 10 TL indirim elde ediyor. Ayrıca Trendyol Cüzdan uygulamasını kullananların da yapılan her alışverişinin %2’si cüzdan hesabına yatırılıyor.