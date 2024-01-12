Kasımda cari açık 2.7 milyar dolar oldu
TCMB verilerine göre kasım ayında cari açık 2 milyar 722 milyon dolar oldu. Böylece 2 ayın ardından cari dengede açık verilmiş oldu
Merkez Bankası kasım ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre 2023 yılı kasım ayında cari denge 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi.
Böylece 2 ayın ardından yeniden aylık bazda cari açık verilmiş oldu.
Cari denge ekim ayında 10 milyon dolar, eylülde de 1 milyar 916 milyon dolar fazla vermişti.
Böylece 2023'ün ilk 11 ayında cari açık bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 artarak 43 milyar 605 milyon dolara çıktı.
ALTIN VE ENERJİ HARİÇ FAZLA 2.1 MİLYAR DOLAR
Kasım ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2 milyar 153 milyon dolar fazla verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı kasımda 4 milyar 412 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar dolar olurken, bu kalem altındaki seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 347 milyon doları buldu.
Resmi rezervlerde kasımda 6 milyar 706 milyon dolar artış kaydedildi.
Net hata ve noksan kaleminde ise 1 milyar 974 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.