Kasımda başlayacak

Isparta Belediyesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğinde kurulan Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile ilgili ISUBÜ Senato Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi. Tiyatronun önemine dikkat çeken Isparta Belediyesi Başkanı Başkan Şükrü Başdeğirmen; “Belediyemizin imkanları ve üniversitemizin çalışmasıyla kültür ve sanat alanında güzel bir adım atıldı” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentte yaptığı önemli yatırımların yanı sıra Isparta’nın kültür ve sanat çıtasını yükseltmek amacıyla önemli projelere imza atıyor. O projelerden biri de Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliği ile kurulan Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları, kentin kültür ve sanatını ileriye taşıyacak. Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları Projesi ile ilgili ISUBÜ Senato Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, akademisyenler ve tiyatro oyuncuları katıldı.

ISUBÜ REKTÖRÜ ÇATAL: OYUNLARIMIZ ÜCRETSİZ OLACAK

Isparta Belediyesi ile ISUBÜ işbirliğinde kurulan Şehir Tiyatrosu’nun Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyen ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Çatal, ilk oyunun 6 Kasım’da ücretsiz olarak gösterime sunulacağını söyledi. Rektör Çatal, “Geçen Mart ayında Isparta Belediyemiz ile yaptığımız protokol çerçevesinde şehir tiyatrosunu oluşturduk. Türkiye’de bu model bir ilk ve tektir. Türkiye’de örneği olmayan bu proje için bizlerde oldukça mutluyuz. Mayıs ve Haziran ayında arkadaşlarımız birinci ve ikinci etap oyuncu seçmelerini gerçekleştirdiler ve şu anda da ilk oyunumuzu sergileyebilecek boyuta geldiler. İlk oyunumuzu da yetişkinler için farklı bir tiyatro gösterisi sunulacak. Çocuklar için ise daha farklı bir tiyatro gösterisi sunulacak. Bu tiyatro gösterileri Kasım ayı içerisinde yapılacak. Bu projeyi sadece kent merkezinde değil, Isparta’nın ilçeleri ve köylerinde de gerçekleştirilmesini Isparta Belediyemizin öncülüğünde planlıyoruz. Bu yapılan faaliyetler tüm halkımıza ücretsiz olacak. Bu projemizin başlangıcından bu yana destek olan Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN: ISPARTA'DA KÜLTÜR VE SANATI İLERİYE TAŞIYACAĞIZ Kültür ve sanatın önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Belediyemizin imkanları ve üniversitemizin çalışmasıyla kültür ve sanat alanında güzel bir adım atıldı" dedi. Başkan Başdeğirmen, "Sayın rektörümüzün ve hocalarımızın projeyi hazırladıktan sonra Isparta Belediyesi olarak bizlerle görüşmesi ve bundan sonraki sürecin de mantıklı bir şekilde yürümesi, güzel bir çalışmanın neticesi oldu. Kültür ve sanat hepimizin hayatının belli bir parçası. Kültür ve sanat olmadığı sürece hiçbirimizin gelişmesi ve geleceğe doğru hareket etmesi çok kolay değil. Kültürümüzü bileceğiz, sanatımızla ilgili de çalışmalar yapacağız. Isparta Belediyesi olarak birçok etkinliklerde belediyemizin Kültür Müdürlüğü'nce Isparta'mızda tiyatrolar, konserler ve çeşitli etkinlikler yaptık. Mahallelerimizde çocuklarımızla alakalı tiyatrolar oynattık. Ama şimdi yapılan proje ile daha bilimsel ve teknik, kültür sanatı daha iyi şekilde anlatabileceğimiz bir ortam oluştu" diye konuştu.

BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN: KÜLTÜR VE SANAT İÇİN ISPARTA'DA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK Göreve geldiği günden bu yana kente önemli kültür ve sanat yatırımları yaptıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, "Göreve geldiğim günden bu yana birçok yatırımı Isparta'ya kazandırdık. Bunların başında ise eski adıyla ITKM olan alandaki Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'miz. 8 bin metrekare kapalı bir alanımız var. Orayı inşa ettik. İçerisinde tiyatroların oynanabildiği 4 salonumuz var. Bizden önceki son iki dönemde 15 tiyatro gösterisi yapılmış. Ama biz Kültür Merkezimizi yaptıktan sonra 2 sene içerisinde 127 tiyatroya ev sahipliği yaptık. Artık tiyatrocular Isparta'da oyunlarını oynamak için bizden randevu alıyorlar. Bu tür çalışmalarda altyapı çok önemli. Bizim salonlarımızda her şey üst düzey. Isparta Belediyemiz ve ISUBÜ arasında yapılan bu projenin Isparta'ya önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Isparta Belediyesi Kültür Merkezimiz olmasaydı siz bu teklifle bize gelmezdiniz" ifadelerinde bulundu.

TİYATRO OYUNCULARI: KÜLTÜR MERKEZİNİ ISPARTA’YA KAZANDIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu yönetimi ve oyuncuları, Başkan Başdeğirmen’e Isparta’ya kazandırdığı kültür ve sanat yatırımları ile projeye katkılarından dolayı teşekkür etti. Oyuncular, “Isparta’da bu tür kültür ve sanat yatırımları bizi de sanat çalışmalarına itiyor. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’ni Isparta’ya kazandırdığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kültür ve sanata verdiğiniz destekleri de biliyoruz. Bu nedenle sizlere tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz” dediler. Konuşmaların ardından toplantı hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.