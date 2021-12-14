Kasımda 367,9 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildi

AA

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı da olan Nejdat Sin, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB), Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu ülkelerinin, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında ana pazarları oluşturduğunu belirtti.

Yeni pazarlara ulaşmaya yönelik çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Sin, "Söz konusu dönemde sektör olarak 713 bin 558 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendirdik. İhracatla ülkemize 367 milyon 940 bin dolar döviz kazandırdık." bilgisini verdi.

Sin, kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 137,6 milyon dolarla Rusya'nın birinci, 39,5 milyon dolarla Ukrayna'nın ikinci, 31 milyon dolarla Irak'ın üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Dış satım yapılan ürün gruplarına değinen Sin, "Kasım ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin başında 116,5 milyon dolarla mandarin geldi. 34,5 milyon dolarla limon ikinci, 31,9 milyon dolarla üzüm üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde, ihracat hacmini en fazla artırdığımız ürünler havuç-turp, kestane, elma, kabak ve armut oldu." ifadelerini kullandı.