Kasımda 1511 yerli malı belgesine onay

AA

TOBB'un bu yılın kasım ayında onayladığı yerli malı belgesi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 arttı.

TOBB verilerinden yapılan derlemeye göre, yerli malı belgesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 63. maddesi uyarınca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Yerli Malı Tebliği'ne göre Birlik tarafından onaylanıyor.

Buna göre, TOBB, bu yılın kasım ayında 1511 yerli malı belgesine onay verirken, bu sayı geçen yıl kasımda 1091 olarak kayıtlara geçmişti.

Kasımda onaylanan 1511 yerli malı belgesinin 1477'si sistemde aktif olarak bulunan belgelerden oluştu. Bu belgelerin 1114'ü yüksek ve orta yüksek teknoloji düzeyinde olurken, 363'ü ise orta, düşük ve düşük teknoloji düzeyinde yer aldı.

Bu yılın 11 ayında onaylanan yerli malı belgesi, geçen yılın aynı döneme göre yüzde 4,8 artışla 15 bin 39 oldu.

KASIMDA EN ÇOK YERLİ MALI BELGESİNİ İSTANBUL ALDI

Söz konusu ayda onaylanan belgelerin illere göre dağılımına bakıldığında ise İstanbul, 346 yerli malı belgesiyle başı çekti.

İstanbul'u 243 belge ile Ankara, 195 belge ile Tekirdağ, 127 belge ile Konya, 74 belge ile Adana, 71 belge ile İzmir, 41 belge ile Bursa, 39 belge ile Kocaeli, 31 belgeyle Balıkesir ve 29 belgeyle Manisa izledi.