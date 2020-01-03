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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Haşd-i Şabi komutanlarını hedef alan füzeli saldırıda İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'in öldürüldüğünü duyurdu. Süleymani'nni öldürülmesi tüm dünyada yankılanırken sosyal medyada yapılan yorumlar da dikkat çekti:

"SU TESTİSİ SU YOLUNDA"

Eski AK Parti milletvekili, gazeteci Şamil Tayyar, Kasım Süleymani'nin ölümünün terör örgütü PKK ve YPG için de kayıp olduğunu beliterek "Çözüm sürecinde PKK’nın silah bırakmasını engellemeye, Fırat Kalkanı, Afrin ve Barış Pınar’ını sabote etmeye çalıştı. PKK’nın en büyük hamisiydi. Su testisi su yolunda kırıldı" yorumunu yaptı.

"HALEP KATİLİ SÜLEYMANİ"

Yeni Şafak gazetesi yazarlarından dikkat çekici değerlendirmeler art arda geldi. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, "Halep katili" olarak nitelediği Süleymani için, “İslam içi Armageddon savaşı için yapmadığı vahşet kalmamıştı. Bir savaş suçlusuydu. ABD’nin Irak’ta yaptığını o Suriye’de yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN'IN ÖNÜNÜ AÇIYOR"

Gazetenin diğer yazarı ve İslami camianın önemli entelektüellerinden Yusuf Kaplan da "Amerika binlerce Müslüman kanını akıtan Kasım Süleymani'yi ve Haşdi Şabi zalimi el-Mühendis'i öldürdü. Amerika, mazlum duruma düşürerek İran'ın önünü açıyor! Sünnî-Şiî çatışmasının fitili ateşlendi! Allah, mazlum müslümanları şer şirret güçlerden ve şebekelerinden korusun!" diye yazdı.

Bir diğer Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da "Onbinlerce masumun kanı vardı ellerinde. Yeri cehennem olsun" dedi.

"GEBERMİŞ BİR ZINDIK"

İsmailağa cemaatinin önemli ismi Cübbeli Ahmet Hoca da beddua ettiği Süleymani ile ilgili seri twetlerini "Allâh-u Te‘âlâ’nın bir kânunu dahî yerini bulmuştur ki; “Şüphesiz Allah bir zâlimden intikâmını diğer zâlimle alır. Burada da Kâfir ve zâlim olan Amerika eliyle, Hamaney nezdinde 'yaşayan şehit' diye adlandırılan ama bizce gebermiş bir zındık sayılan Kâsım Süleymânî ve adamlarından intikâmını almıştır" ifadeleriyle bitirdi.

MEZHEPÇİLİK TARTIŞMASI

Gazeteci İsmail Saymaz'ın tweet'ine cevap veren yazar Ersoy Dede, "Kimse ABD'nin elinde Müslüman kanı olduğunu inkar etmiyor. Dünyanın başına gelmiş en büyük bela ABD'dir. Ama bu, Süleymani'nin bir katil olduğu gerçeğini değiştirmez. Şimdi soralım; hangisi mezhepçilik. Bu gerçeğe rağmen Süleymani'ye ağıt yakmak mı, katile katil diyebilmek mi" ifadelerini kullandı.

Saymaz, söz konusu mesajında "Bazı İslamcıların gözünü mezhepçilik nefreti o kadar bürümüş ki Kasım Süleymani’yi öldüren Amerikan bombasından parça bulsalar kutsal diye yüzlerine sürecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Saymaz bir başka tweet'in de ise "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kasım Süleymani’nin ölümü üzerine Irak’taki kutlama gösterisini paylaşıyor. ABD, İslam dünyasındaki mezhepçilik belasını oya gibi işlediği için Ortadoğu’da tutunuyor. İslam dünyası, bu hastalıktan ötürü kana ve gözyaşına boğuluyor" diye yazdı.

"BARIŞ İSTEYENLER İÇİN ZOR"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yazılı açıklamasında, ABD'nin Süleymani'yi Irak'ta füze ile öldürmesinin Ortadoğu'yu daha da karıştıracağını ifade etti. Bunun Türkiye'yi çok yakından ilgilendirdiğinin altını çizen Feyzioğlu, Ortadoğu'da dengeleri korumanın barış isteyen herkes için artık daha zor olduğunu belirtti. Feyzioğlu, Twitter'da konuyu değerlendirdiği bir de video paylaştı.

"TÜRKİYE DİKKATLİ OLMALI"

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, sağduyu mesajı verdiği tweet'inde şu ifadeleri kullandı: "Bağdat havalimanına ABD tarafından yapılan saldırıda İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani ve Şii milis gücü Haşdi şabi önderlerinden Ebu Mehdi öldürüldü. Türkiye çok dikkatli olmalı. ABD-İran ilşkileri en kritik süreçte. Yangın büyüyebilir. Akıl,izan,sağduyu,dikkat."

"ATATÜRK'Ü ÖZLÜYORUM"

Akademisyen Emre Kongar tweet'inde "Ortadoğu belasından çıkmak istiyorum. Trump’ın kararlarıyla savaşa girmek istemiyorum. Libya’daki savaşa katılmak istemiyorum. Başkası adına 'Vekalet Savaşı' yapmak istemiyorum. Atatürk’ü özlüyorum" dedi.

"YENİ KAOSUN BAŞLANGICI"

Bir başka akademisten Kürşad Zorlu da "Kasım Süleymani Talabani'ye şu mesajı göndermişti: 'Adım Kasım Süleymani. Bilmelisin ki İran’ın Irak, Lübnan, Gazze ve Afganistan politikalarını ben kontrol ederim.' Süleymani'nin öldürülüşü ABD-İsrail bloğu için yeni bir motivasyon, bölge açısından ise yeni bir kaosun başlangıcı" değerlendirmesinde bulundu.

"BİRKAÇ GÖSTERMELİK EYLEM"

Akademisyen ve siyasetçi Sinan Oğan da, seri tweetlerini "Muhtemeldir ki, İran etkili karşı saldırıyı zamana bırakacaktır. Elbette, bu esnada kendi kamuoyu ve yandaşlarının intikam duygularını okşayacak birkaç göstermelik eylemi yapması beklenebilir" mesajıyla bitirdi.

"BÜYÜK BİR ASKER VE DEVRİMCİ"

Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili ABD'ye yönelik en sert ifadeler ise Vatan Partisi cephesinden geldi.

Partinin Twitter hesabında yer alan açıklamada "İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, büyük bir asker ve devrimciydi. Türk Milleti, ABD emperyalizmi ile savaşında İran devletinin ve halkının yanındadır" denildi.

Vatan Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Ulusal Kanal'ın Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan da "Mazlumların başı sağolsun" dedi.

Anadolu Ajansı'nın Kasım Süleymani ile ilgili hazırladığı infografik.