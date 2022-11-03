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Kasım İndirimlerinde Deterjan Fırsatları! Efsane, Muhteşem ve Büyük indirimleri 1- 25 kasım

Beklenen Kasım indirimlerinde uygun deterjan fırsatları!

Kasım ayının gelmesiyle beraber indirim fırsatları başladı. Evde en çok kullanılan çamaşır makinesi deterjanlarına bu ay indirim geldi. İşte efsane, muhteşem ve büyük kasım indirimlerinde deterjan fırsatları…

Giriş: 03.11.2022 - 16:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fiyatların yükselmesiyle beraber sezonun büyük indirimleri hızla takip ediliyor. İndirimler de en çok satılan ürünlerden birisi de çamaşır makinesi deterjanı. Vatandaşlar uygun fiyatlı deterjanları alabilmek için düzenli olarak indirim fiyatlarını kontrol ediyor. İşte güncel 3 Kasım 2022 Perşembe çamaşır makinesi deterjan fiyatları.

  • SIVI DETERJANLAR

    ABC 3 lt 50 Yıkama Sıvı Deterjan

    - En ucuz 44 TL – En yüksek 87 TL

    ABC SIVI DETERJAN RENKLİLER&SİYAHLAR 2'Lİ SET

    - En düşük 116 TL – En yüksek 139 TL

    Perwoll Yenileme ve Çiçek Cazibesi 2.7 lt Sıvı Deterjan

    - En düşük 66 TL – En yüksek 149 TL

    Rinso Narin Bakım 3 lt 50 Yıkama Sıvı Deterjan

    - En Düşük 129 TL – En yüksek 243 TL

    Omo Bio Sensitive Hipoalerjenik 1495 ml 23 Yıkama Sıvı Deterjan

    -En düşük 80 TL – En yüksek 124 TL

  • Bingo Parfümsüz Hipoalerjenik Sıvı Çamaşır Deterjanı 33 Yıkama 4 x 2145 ML

    - En düşük 243 TL

    Omo Sıvı Deterjan Active 1690 ml + Color 1690 ml + Black 1690 ml

    -En düşük 232 TL – En yüksek 349 TL

    Perwoll Yenileme Çiçek Cazibesi Çamaşır Deterjanı 2.7 Lt x 3 Adet

    - En düşük 259 TL – En yüksek 289 TL

    Perwoll Hassas Bakım Sıvı Çamaşır Deterjanı (63 Yıkama) 3 x 1L Siyah + Renkli + Beyaz + 0,9L Çiçek Cazibesi

    - En düşük 133 TL – En yüksek 299 TL

  • TOZ DETERJAN

    ABC Matik Renkli 10 kg 66 Yıkama Toz Çamaşır Deterjanı

    - En düşük 54 TL – En yüksek 192 TL

    ABC Matik 10 kg 66 Yıkama Toz Çamaşır Deterjanı

    - En düşük 54TL – En yüksek 205 TL

  • Mintax Matik 4.5 kg Renkliler için Toz Deterjan

    -En düşük 95 TL – En düşük 179 TL

    Omo Matik Toz Çamaşır Deterjanı 10KG Beyazlar ve Renkliler (66 Yıkama)

    -En düşük 167 TL

    Omo Matik Toz Çamaşır Deterjanı 10KG Beyazlar ve Renkliler (66 Yıkama)

    -En düşük 131 TL – 309 TL

    Persil Expert 6 kg Toz Çamaşır Deterjanı

    -En düşük 145 TL – En yüksek 345 TL

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