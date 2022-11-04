Kasım fırsatı! Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

Kasım fırsatı! Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası güncellendi!

Başvuru sürelerinin uzatılmasıyla gündeme gelen emekli promosyon kampanyalarına ilişkin araştırmalar sürüyor. Özel bankalardan sonra kamu bankalarının yarışa katılmasıyla emekliler kendilerine en uygun promosyonu bulmak için sorgulama yapıyor. İşte Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası...

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