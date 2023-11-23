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        Haberler Gündem Kasım enflasyonU beklentisi belli oldu! TÜİK 2023 Kasım enflasyon rakamları ne zaman, hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacak?

        Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK 2023 Kasım enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        Kasım enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli zammı da şekillenmiş olacak. Merkez Bankası tarafından yayınlanan Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde ise yüzde 67,23 oldu. İşte TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon rakamları beklentisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 19:10 Güncelleme: 23.11.2023 - 19:10
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        • 1

          Kasım ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış göstermişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım ayı enflasyon beklentisi tahmin anketine göre; Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 0,67 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,52 puan yükselerek yüzde 8,10 olarak açıklandı. İşte 2024 memur zammı ve emekli maaş zammında belirleyici olacak olan Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih....

        • 2

          EKİM AYI ENFLASYONU YÜZDE 1,94 ARTTI!

          TÜFE ekimde yüzde 3,43, Yİ-ÜFE yüzde 1,94 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,36, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 39,39 oldu.

        • 3

          KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranları her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak bugünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda veriler ayın 3'ünden sonraki ilk pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 4

          PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

          Yıllık Enflasyon Beklentileri

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşmiştir.

        • 5

          12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,18 olasılıkla yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 58,61 olasılıkla yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 15,80 olasılıkla ise yüzde 47,00 - 51,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 48,48’inin beklentilerinin yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 47,00 – 51,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 6

          24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,62 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,70 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 25,78 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 7

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,00‘ının beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,67‘sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 25,00‘ının beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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