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        Haberler Bilgi Ekonomi Kasım enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Kasım enflasyonu ne olacak, TCMB ve AA Finans beklenti anketi

        Kasım enflasyon beklenti anketi yayınlandı! TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklanacak?

        Kasım ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK'e döndü. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan beklenti anketinde; geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:07
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        • 1

          Kasım enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları öncesi AA Finans'ın ve Merkez Bankası'nın beklenti anketi yayınlandı. AA ekonomistleri Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 olurken; TCMB anketinde geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı. Peki, TÜİK Kasım enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar ve TÜİK veri açıklama tarihi...

        • 2

          TÜİK KASIM ENFLASYON RAKAMLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Kasım ayı enflasyon rakamları, 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ

          AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.

        • 4

          Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,88 artış kaydetmişti.

        • 5
        • 6

          MERKEZ BANKASI KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,44 iken, bu anket döneminde yüzde 27,20 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,08 ve yüzde 18,33 olarak gerçekleşmiştir.

        • 7

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2024 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,93 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 36,97 olasılıkla yüzde 26,00 – 28,99 aralığında, yüzde 16,94 olasılıkla ise yüzde 29,00 - 31,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,98’inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,10’unun beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında, yüzde 20,63’ünün beklentilerinin yüzde 29,00 – 31,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 8

          24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2024 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,28 olasılıkla yüzde 14,00 – 16,99 aralığında, yüzde 47,20 olasılıkla yüzde 17,00 – 19,99 aralığında, yüzde 22,30 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 22,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 17,86‘sının beklentilerinin yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 41,07‘sinin beklentilerinin yüzde 17,00 – 19,99 aralığında, yüzde 30,36‘sının beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 9

          2024 EKİM ENFLASYON VERİLERİ

        • 10

          2024 EYLÜL ENFLASYON VERİLERİ

        • 11

          2024 AĞUSTOS ENFLASYON VERİLERİ

        • 12

          2024 TEMMUZ ENFLASYON VERİLERİ

        • 13

          2024 HAZİRAN ENFLASYON VERİLERİ

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