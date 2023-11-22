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        Haberler Gündem Kasım enflasyon beklentisi tahmin anketi açıklandı! 2023 TÜİK Kasım ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak?

        Kasım ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! 2023 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

        Enflasyon rakamları gündemdeki yerini koruyor. Memur ve emekli maaşlarının zam oranlarının belirlenmesinde önem arz eden enflasyon verileri her ayın ilk haftasında TÜİK tarafından açıklanıyor. Kasım ayı enflasyon beklentisi TCMB Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin yayımlanmasıyla belli oldu. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Kasım ayı enflasyon beklenti anketi ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 07:03 Güncelleme: 22.11.2023 - 07:03
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        • 1

          Kasım ayı enflasyon oranları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu ayki verilerin açıklanmasıyla memur ve emekli zammında kritik bir yere sahip olan 5 aylık enflasyon farkı netleşecek. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Kasım ayı enflasyon beklentisi anketi hakkında detaylar...

        • 2

          KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranları her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak bugünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda veriler ayın 3'ünden sonraki ilk pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

          Yıllık Enflasyon Beklentileri

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşmiştir.

        • 4

          12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,18 olasılıkla yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 58,61 olasılıkla yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 15,80 olasılıkla ise yüzde 47,00 - 51,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 48,48’inin beklentilerinin yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 47,00 – 51,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 5

          24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,62 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,70 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 25,78 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 6

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,00‘ının beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,67‘sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 25,00‘ının beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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