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        Haberler Gündem KASIM DOLUNAYI TARİHİ 2023 | İkizler burcunda Kasım ayı dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek ve burçlara etkileri neler?

        İkizler burcunda dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte Kasım dolunayı tarihi

        İkizler Dolunay'ı, gökyüzünde beliren bir dizi karmaşaya eşlik ederek gerçekleşecek. Ay'ın Mars ile karşıtlığı bu dönemde duygusal gerilimler kaygılar ve ani tepkiler ortaya çıkabilir. Özellikle ev ve aile hayatında gergin anlara neden olabilecek Kasım Dolunayı İkizler burcunda gerçekleşiyor. İşte Kasım ayı dolunayı burçlara etkisi ve tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 10:01 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:01
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        • 1

          Kasım ayı dolunayı tarihi ve burçlara etkileri, astrolojiye ilgisi olanlar tarafından araştırılıyor. İkizler burcunda 4 derecede gerçekleşecek olan Kasım dolunayı bazı burçları olumsuz etkileyecek. Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi olan dolunay ve yeni ay astrolojide her ay meydana geliyor. İşte 2023 İkizler burcunda Kasım dolunayı tarihi ve burçlara etkilerine ilişkin merak edilenler...

        • 2

          KASIM DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          27 Kasım saat 12.17'de İkizler Dolunay'ı, gökyüzünde beliren bir dizi karmaşaya eşlik ederek gerçekleşecek.

        • 3

          KASIM DOLUNAYI'NIN BURÇLARA ETKİLERİ NELERDİR?

          HT Hayat'tan Kristin Demirci'nin yazısına göre; Bu dönem, Ay'ın Mars ile karşıtlığından kaynaklanan duygusal gerilimler kaygılar ve ani tepkilerle ortaya çıkabilir. Kendinizi bir çeşit saldırı altında hissedebilir, eleştirilere lüzumsuz ağır tepkiler gösterebilirsiniz. Özellikle ev ve aile hayatında gergin anlar yaşanabilir ve iç güvenliğimizle ilgili konulara ağırlık verilmesi gerekebilir.

        • 4

          AŞIRI HASSASİYET GÖSTERİLEBİLİR

          Kadınlarla ilişkiler daha kırılgan bir hal alabilir. Duygularınızı ifade ederken, sadece kendi duygularınıza odaklanmak tepki çekebilir; bu nedenle karşıdakinin perspektifini anlamak ve onu gerçekten dinlemek mühimdir.

          Hem duyduklarınız hem de söyledikleriniz konusunda aşırı hassasiyet gösterilebilir. Bu nedenle, konuşmadan önce iki kez düşünmek ve sorumluluğunu alabileceğiniz sözler sarf etmek faydalı olabilir.

        • 5

          Güneş ve Mars'ın kavuşumu, içsel motivasyonumuzu ve cesaretimizi güçlendirirken, Ay ve Güneş'in Satürn ile kare açısı, karşılaşılan zorluklar ve kısıtlamalar karşısında sabırlı ve disiplinli olmamızı gerektiriyor. Satürn etkisi, özellikle uzun vadeli hedefler ve sorumluluklar için daha düzenli ve planlı bir yaklaşımı zorunlu kılar.

        • 6

          Merkür ve Neptün arasındaki kare açı, hayaller ile gerçekler arasında bir denge kurulması gerektiğini hatırlatıyor. Bu dönemde, hayallerin zirvesinde gezinirken, aynı zamanda gerçekçi ve mantıklı düşünmeyi de ihmal etmememiz önemli.

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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