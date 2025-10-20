Askerlik yerleri açıklandı mı, Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri belli oldu. Sevk belgeleri, sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alınabilecek. Askerlik yerleri için gözler, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Askerlik yerleri açıklandı mı, Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
2025 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım askerlik yerleri 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, celp bilgilerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. e-Devlet şifresi olmayan adaylar, kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesinden şifre temin edebilirler.
Sisteme giriş yaptıktan sonra "Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" veya "Sınıflandırma Sonuçları" hizmetlerinden biri üzerinden askerlik yerlerine ulaşabilecek.
SEVK BELGESİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINIR?
Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.
CELP TARİHLERİ
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları 06 Kasım 2025
ile Er (1’inci Grup)
Er (2’nci Grup) 04 Aralık 2025
Er (3’üncü Grup) 08 Ocak 2026