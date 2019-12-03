03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüketici fiyatları bazında kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 16,65 ile domateste yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında domatesi, yüzde 14,98 ile salatalık, yüzde 12,31 ile tost makinesi izledi.
Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 11,76 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 9,41 ile taze fasulye, yüzde 8,16 ile çocuk botu, yüzde 6,35 ile ütü, yüzde 6,13 ile kadın botu, yüzde 5,24 ile elektrikli süpürge, yüzde 5,18 ile çocuk anorak kabanı yer aldı.
EN ÇOK PORTAKAL UCUZLADI
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 31,49 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 28,4 ile ıspanak, yüzde 23,82 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 22,88 ile karnabahar, yüzde 20,32 ile kivi, yüzde 18,25 ile pırasa, yüzde 16,06 ile beyaz lahana, yüzde 11,83 ile ayva izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|Fiyatı en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler
|Değişim oranı (yüzde)
|Domates
|16,65
|Salatalık
|14,98
|Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi)
|12,31
|Kaban yünlü (erkek için)
|11,76
|Taze fasulye
|9,41
|Bot (çocuk için)
|8,16
|Ütü
|6,35
|Bot (kadın için)
|6,13
|Elektrikli süpürge
|5,24
|Kaban anorak tipi (çocuk için)
|5,18
|Yoğurt
|4,78
|Ceket (kadın için)
|4,63
|Süt
|4,45
|Spor ayakkabısı (çocuk için)
|4,44
|Etek
|4,21
|Yumurta
|3,92
|Soba
|3,51
|LPG dolum ücreti
|3,28
|Antep fıstığı
|3,04
|Çamaşır makinesi
|2,61
Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|Fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler
|Değişim oranı (yüzde)
|Portakal
|-31,49
|Ispanak
|-28,40
|Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
|-23,82
|Karnabahar
|-22,88
|Kivi
|-20,32
|Pırasa
|-18,25
|Beyaz lahana
|-16,06
|Ayva
|-11,83
|Limon
|-11,13
|Havuç
|-10,38
|Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
|-9,71
|Muz
|-9,50
|Kabak
|-8,52
|Sivri biber
|-6,62
|Otel ücreti
|-4,68
|Parfümler
|-4,11
|Klima
|-3,65
|Şehirler arası otobüs ücreti
|-2,98
|Mücevher (altın)
|-2,39
|Patates
|-1,92
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