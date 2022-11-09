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Kasım ayında indirime giren en çok satan kahve makineleri! Efsane, muhteşem, büyük ve BlackFriday indirimleri

İndirime giren en çok satan kahve makineleri!

Kasım ayında markaların efsane, muhteşem ve büyük olarak adlandırdıkları BlackFriday indirimleri hızla devam ediyor. En çok satılan ve tercih edilen ürünlerden birisi de kahve makineleri. Yeni gelen indirimlerle beraber kahve makinelerinin fiyatlarında düşüş yaşanıyor. En çok tercih edilen kahve makinelerini en ucuzdan, en pahalıya sıraladık…

Giriş: 09.11.2022 - 17:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Artan kahve fiyatlarından sonra evde kendi kahvenizi yapmak daha ekonomik hale geldi. İyi bir kahve yapabilmek için kullanılan kahve ile beraber makinede oldukça önemli.  En çok tercih edilen ve sevilen kahve makineleri sizler için sıraladık.

  • SİEMENS

    Siemens TQ505R09 EQ.500 Tam Otomatik Kahve Makinesi

    En ucuz 9.926,55 TL – En Yüksek 13.232,51 TL

    Siemens EQ300 TI351209RW Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi

    En ucuz 4.949,00 TL En yüksek 7.100,00 TL

  • PHİLİPS

    Philips 5400 Serisi EP5447/90 Tam Otomatik Kahve Makinesi

    En ucuz 10.647,89 TL – En Yüksek 16.444,48 TL

    Philips 2200 Serisi EP2231/40 Tam Otomatik Kahve Makinesi

    En ucuz 5.618,06 TL – En Yüksek 6.739,00 TL

    Philips 2200 Serisi EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi

    En ucuz 4.645,00 TL - En Yüksek 5.499,00 TL

  • Philips HD7769/00 Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi

    En ucuz 3.091,94 TL – En Yüksek 3.749,00 TL

    Philips HD7546/20 Metal Therm Filtre Kahve Makinesi

    En ucuz 1.449,00 TL – En yüksek 6.136,00 TL

    Philips Senseo Plus CSA210 Kapsüllü Kahve Makinesi

    En ucuz 3.639,09 TL – En yüksek 6.199,00 TL

  • ELECTROLUX

    Electrolux EKF7700 Aroma ve Zaman Ayarlı Filtre Kahve Makinesi

    En ucuz 1.727,27 TL – En yüksek 2.399,90 TL

    Electrolux EasyPresso EEA111 Espresso Makinesi

    En ucuz 2.496,50 TL – En yüksek 3.199,00 TL

    Electrolux Electrolux E4CM1-4ST Aroma Ayarlı Filtre Kahve Makinesi

    En ucuz 1.299,00 TL – En yüksek 1.753,69 TL

    Electrolux Explore E7CM1-4MTM Filtre Kahve makinesi

    En ucuz 1.999,00 TL – En yüksek 2.778,44 TL

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